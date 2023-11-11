Пожар на Тамбовском пороховом заводе в Котовске потушен

Пожар в здании на территории Тамбовского порохового завода в городе Котовске потушен. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Тамбовской области.

По данным ведомства, пожар произошел в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Возгорание было оперативно ликвидировано подразделениями пожарной охраны. Погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 300 кв. м.

«Причины и обстоятельства пожара уточняются», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что в ночь на субботу, 11 ноября, на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел взрыв. По информации Telegram-канала Shot, в одном из цехов предприятия возник пожар на площади 300 кв. м.

20 июня 2023 года на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел взрыв, который привел к пожару. В пресс-службе предприятия сообщали ТАСС, что взрыв случился из-за проведения монтажных работ, которые проводила сторонняя подрядная организация.

Ранее на химзаводе в Самарской области произошел взрыв.