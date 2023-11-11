В Венгрии заявили о блокировке программы с участием дипломата из РФ на YouTube

Венгерский телеведущий Жолт Есенски заявил, что руководство видеохостинга YouTube заблокировало одну из записей на его канале с российским дипломатом. Слова журналиста передает РИА Новости.

Он отметил, что речь идет о выпуске программы с участием советника-посланника посольства РФ в Венгрии Тиграна Гарибяна. В начале ноября представитель Москвы принял участие в передаче, которая выходит на телеканале HirTV.

Как рассказал Есенски, он был ведущим программы. При этом в числе других тем присутствовавшие в студии гости обсуждали специальную военную операцию (СВО) на Украине.

«Вчера вечером я загрузил запись на свой канал, и сегодня днем ее заблокировали. Официальное обоснование — на канале не разрешено разжигание ненависти к защищенным группам», — пояснил журналист.

При этом он подчеркнул, что участники передачи не пытались спровоцировать ненависть по отношению к украинским гражданам. Более того, Гарибян называл их «братским нардом» и не позволял себе никаких оскорблений в адрес иностранцев.

Есенски добавил, что руководство YouTube посчитало «нарушением» отрывок программы о причинах эскалации украинского конфликта в феврале 2022 года. По словам телеведущего, блокировки на данной платформе уже не вызывают удивления и происходят регулярно.

«Просто кто-то донес, не хотят, чтобы второй человек в российском посольстве мог высказывать <...> свое мнение», — указал он.

В конце венгерский журналист обратил внимание, что также публикует выпуски своих телепрограмм на другой платформе. Ее администраторы «цензурируют только настоящее разжигание ненависти», в отличие от представителей YouTube, резюмировал Есенски.

Ранее в Молдавии анонсировали блокировку более 20 русскоязычных СМИ.