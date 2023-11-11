Звук взрыва раздался в подмосковной Коломне

Звуки, похожие на взрыв, раздались в городе Коломне в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал 360tv, сославшись на местных жителей.

Согласно предварительным данным, в населенном пункте мог упасть беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Однако точная информация о причинах произошедшего, а также другие подробности инцидента пока не уточняются.

«Жители Коломны услышали взрыв», — говорится в публикации.

10 ноября губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о срабатывании в регионе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, в небе над Ливенским районом был сбит украинский беспилотник.

Позже глава области уточнил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее упавший БПЛА повредил местную линию электропередачи, но специалисты быстро прибыли на место и не допустили отключений света в жилых домах.

За день до этого на территории Курской области раздались громкие звуки, похожие на взрывы. Инциденты произошли в Курском районе и Железнодорожном округе.

Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, неприятные звуки были связаны с проведением учений. Глава области уточнил, что на одном из местных полигонов состоялись тренировки по стрельбе, и призвал граждан не поддаваться панике.

Ранее украинские военные при помощи дронов атаковали электрическую подстанцию в городе Энергодаре.