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Россиянам рассказали о плюсах и минусах распродаж

Бизнес-эксперт Маяков: низкая цена на распродаже может вскружить голову

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Для проверки цен на рынке существует электронные площадки, которые собирают в себе информацию по товарам, по их характеристикам, ценам сразу из нескольких площадок. Они называются прайс-агрегаторы и помогают сэкономить при покупках, рассказал «Газете.Ru» Виталий Маяков, руководитель отдела сопровождения клиентов фулфилмент-оператора «Atiko».

«Явный плюс распродаж — экономия. Покупка товара по цене, ранее недоступной. Таким образом, можно закупиться так сказать «на будущее», купить то что вам необходимо в большом количестве, чтобы в будущем не тратиться на это. Ведь цена уже будет другая. А также возможность приобрести эксклюзивный товар. Товар, выпускаемый ограниченным тиражом, раскупается очень быстро, в течении нескольких месяцев. Остатки такого товара могут быть проданы на распродаже», — объяснил он.

Среди минусов, по словам эксперта, это возможность приобрести некачественный товар.

«Во время распродаж невнимательный клиент может купить бракованный товар. А также может нарваться на товар, на который перед распродажей по скидке была накручена цена. Фактически товар без скидки. Плюс ко всему, есть риск купить ненужную вещь — низкая цена может «кружить голову», вы делаете лишние ненужные покупки или заказывайте вещи, но при осмотре в реале вещь может отличаться», — добавил эксперт.

Для проверки цен также можно установить специальные расширения для браузера.

«Понимая всю эту сложность, разумный покупатель относится к распродажам хорошо и с выгодой что-то необходимое приобретает, значительно экономя собственные средства и обеспечивая фирме движение товара. Так происходит взаимовыгодное общение торговых брендов и их поклонников», — резюмировал специалист.

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