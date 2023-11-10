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В Москве арестовали экс-главу межрайонного следственного отдела из-за взятки

В Москве суд арестовал экс-главу Хорошевского отдела СК Юсупова по делу о взятке

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший глава Хорошевского межрайонного следственного отдела Рустам Юсупов арестован по делу о крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Вместе с ним до 10 января 2024 года были отправлены его бывший заместитель Сергей Ромодановский и бывший следователь СК Андрей Жирютин.

Подробности уголовного дела не приводятся.

9 ноября суд арестовал на два месяца главу администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадима Сидорова по делу о взятке.

8 ноября суд в Москве арестовал замминистра внутренних дел по Республике Дагестан и начальника следственного управления (СУ) Руфата Исмаилова по делу о взятках и превышении полномочий. Следователь заявила в Басманном суде Москвы, что Исмаилов и его подчиненный Далгат Абдулгапуров получили взятки на сумму 1,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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