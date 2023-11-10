В Болгарии открылась Русская православная церковь

В столице Болгарии вновь открылась Русская православная церковь. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, храм святителя Николая Чудотворца вновь открыл свои двери для прихожан в Софии. Его новым настоятелем стал протоиерей Владимир Тыщук — он провел торжественный молебен, в котором приняли участие российские дипломаты во главе с послом Элеонорой Митрофановой и болгарские прихожане.

«Открытие храма — очень важное и значимое событие. Этот храм любят все софийцы, это храм, в котором находятся мощи святителя Серафима, к которому приходят люди в сложные и радостные моменты своей жизни. Будем надеяться, что все будет хорошо», — сообщила Митрофанова агентству.

Посол также подчеркнула, что храм принадлежит России, так как находится на подаренной ей земле. Свою деятельность в полном объеме он возобновит 11 ноября.

Ранее в РПЦ назвали знаковым отказ частных клиник Крыма от проведения абортов.