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Виталий Бородин не уверен, что его лишили статуса адвоката

Юрист Бородин, писавший доносы на звезд, не смог подтвердить потерю статуса

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НТВ

Главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, автора многочисленных доносов на звезд, лишили статуса адвоката в палате Северной Осетии, об этом пишет издание «Московский комсомолец». Сам Бородин в беседе с «Газетой.Ru» не смог подтвердить эту информацию.

«Ну пока я еще не знаю. Откуда вы взяли информацию? Ну вот они [«МК»] опять написали. Я сейчас с Меркачевой (автор новости. – «Газета.Ru») общался, она сама не знает, лишили меня или нет. Еще никто не знает об этом. Не подразумевает лишения статуса мое нарушение, поэтому впервые слышу», — сказал Бородин, не уточнив, какое нарушение совершил.

По информации «МК», Бородину в адвокатской палате Северной Осетии вменили несколько фактов нарушения адвокатской этики. В частности, он совмещал правозащитную и адвокатскую деятельность, что запрещено, пишет газета.

Бородин прославился тем, что написал большое количество доносов на деятелей культуры из-за их позиции по поводу проведения Россией специальной военной операции.

Ранее Бородин обратился к генпрокурору с требованием провести проверку высказываний журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) во время интервью с Цыгановыми на предмет «дискредитации ВС РФ».

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