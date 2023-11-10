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Следствие по делу экс-замминистра культуры РФ Яриловой завершено

ТАСС: следствие по делу Яриловой завершено, она не признает вину

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Следственный комитет РФ закончил расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Вину она (Ярилова. — «Газета.Ru» не признает», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что материалы уголовного дела после ознакомления обвиняемой и ее защитой были переданы в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.

До этого следователь в Басманном суде заявил, что материальный ущерб по уголовному делу Яриловой составляет более 125 млн рублей.

В конце мая экс-заместителя министра культуры РФ арестовали в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что Ярилову обвиняют в хищении 125 млн бюджетных рублей посредством включения «Самого высокого музея мороженого в мире» в список возможных для посещения по «Пушкинской карте» мест.

Ранее Ярилова призналась в хищении госсредств.

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