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В ВОЗ рассказали о группе риска по коронавирусу

ВОЗ больше не относит людей старше 65 лет к группе высокого риска по COVID-19

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Denis Balibouse/Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), обновившая свои рекомендации по лечению COVID-19, отныне относит людей старше 65 лет к группе умеренного, а не высокого риска, как было до сих пор. Об этом сообщает ТАСС.

В организации подчеркнули, что текущие варианты коронавируса вызывают менее тяжелое заболевание, а уровень иммунитета людей выше благодаря вакцинации. Эта ситуация приводит к снижению риска тяжелого заболевания для большинства пациентов, утверждают в ВОЗ.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Всемирная организация здравоохранения оказывает давление на Китай, требуя от его руководства дополнительной информации о происхождении коронавирусной инфекции.

При этом Гебрейесус считает, что со временем станет возможным получить ответ о появлении коронавируса и его природе возникновения. Все еще рассматриваются различные версии появления вируса, в частности упоминается его передача от животных к человеку и возможная лабораторная утечка.

До этого вирусолог Сергей Нетесов предупредил, что новый вариант коронавируса «пирола» вызовет новую волну.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

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