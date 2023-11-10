Красный Полумесяц сообщил о жертвах при обстреле больницы в Газе

В результате израильского обстрела больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа погиб человек, еще 20 ранены. Об этом сообщает палестинский Красный Полумесяц в публикации в социальной сети X.

«Двое из раненых находятся в критическом состоянии из-за того, что оккупационные снайперы нацелились на больницу Аль-Кудс и открыли огонь прямо по перемещенным лицам, находящимся в здании. Кроме того, некоторые из находившихся к западу от больницы также получили осколочные ранения», — говорится в сообщении Красного Полумесяца.

20 октября власти Израиля призвали эвакуировать людей из больницы Аль-Кудс в секторе Газа. По данным Красного Полумесяца, помимо медицинского персонала, в больнице находились более 400 пациентов и около 12 тыс. нашедших там убежище перемещенных гражданских лиц.

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

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