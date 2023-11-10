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Мошенники забрали у россиянки деньги и убедили поджечь военкомат

В Ельце женщина попыталась поджечь военкомат по совету мошенников

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Shutterstock

В Липецкой области женщина отправилась к военкомату, в котором якобы лежали ее деньги, и подожгла здание. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в городе Елец. Неизвестные представились 60-летней россиянке сотрудниками банка. В результате они оформили на нее несколько кредитов на общую сумму 600 тысяч рублей.

Аферисты общались с женщиной еще некоторое время. В начале ноября один из них связался с пострадавшей и заявил, что он – сотрудник следственного комитета. По словам мужчины, деньги россиянки лежат в военкомате, который ей необходимо поджечь.

В результате пострадавшая направилась к военкомату на улице Пушкина и подожгла его. Огонь быстро потушили, женщину задержали сотрудники ДПС.

Ранее на Урале женщина вместо военкомата подожгла больницу.

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