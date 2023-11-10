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В российском порту произошел разлив нефти

В Новороссийске из-за гидроудара произошел разлив нефти

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Телеграм-канал Kub Mash

В порту Новороссийска произошел разлив нефти. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, в связи с гидроударом произошла разгерметизация трубопровода. После этого некоторая часть мазута попала в воду.

Поломку, спровоцированную гидроударом, оперативно устранили, сообщает Kub Mash. Сейчас новороссийский порт работает в обычном режиме.

До этого в Роспотребнадзоре раскрыли последствия аварии и разлива нефти, произошедших в Республике Коми. Глава службы Светлана Радионова заявила, что из-за аварии на промысловом трубопроводе компании «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском месторождении в реку Колву в Республике Коми могла попасть 1 тыс. кубометров нефти.

Ранее российские ученые нашли способ определять границы разлива нефти подо льдом.

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