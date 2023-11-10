Единовременные выплаты участникам СВО в российском регионе увеличили в пять раз

В Липецкой области депутаты регионального Совета в пять раз увеличили размер единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

С 1 ноября 2023 года участники Специальной военной операции от Липецкой области будут получать не 50, как ранее, а 250 тысяч рублей из местного бюджета единовременно. Изменения инициированы губернатором Игорем Артамоновым.

Законопроект был единогласно принят 10 ноября на 32-й внеочередной сессии облсовета.

«Депутатский корпус продемонстрировал реальную консолидацию с точки зрения голосования. Это говорит о том, что вне зависимости от фракционной принадлежности интересы Родины и ее безопасность для всех являются безусловным приоритетом, — отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.

Одновременно с этим депутаты отменили ранее существовавшее условие, при котором выплаты могли получать лишь жители региона. Теперь военнослужащие, отобранные для участия в СВО от Липецкой области, но не зарегистрированные в ней, будут получать выплаты наравне с другими. Таких контрактников насчитывается около 90 человек.

9 ноября стало известно, что зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал Минобороны следить за регулярными выплатами военным.

Ранее на Западе предрекли Украине коллапс после завершения СВО.