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Врач рассказала о последствиях резкого снижения веса

Врач Балашова: резкое похудение приведет к потере мышечной ткани

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Одной из ошибок, которые допускаются при похудении, является желание резко снизить вес. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Наталья Балашова.

«Когда мы резко начинаем худеть и ограничиваем себя в еде, в первую очередь мы не от жировой ткани избавляемся, мы теряем мышечную ткань, тогда могли бы «сгореть» и преобразоваться в энергию «накопленные жиры». Быстро сброшенный вес вновь вернется, если не изменить питание, если не увеличить физическую нагрузку. И вот это раскачивание (вес то набирается, то резко сбрасывается) ничего хорошего в итоге не принесет. И потеря именно мышечной ткани в дальнейшем приведет к тому, что в следующий раз похудеть будет гораздо труднее», — предупредила эндокринолог.

По ее словам, чтобы снизить вес, важно перестроить свой образ жизни и увеличить двигательную активность. Использование неправильных способов для похудения может обернуться не только потерей мышечной массы, но и привести к проблемам с кожей и волосами, а также снизить иммунитет, заключила Балашова.

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев до этого говорил, что большой дефицит калорий, исключение из рациона всех углеводов и добавление физической активности приведет к резкому и неправильному похудению.

Ранее диетолог рассказал, можно ли убрать жир с конкретных частей тела.

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