Стало известно, кто убеждает пенсионерок поджигать военкоматы на Урале

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству РИА Новости, что бойцы нацбатальона «Азов» (организация запрещена в России) обманом подбивают пенсионерок на поджоги военкоматов на Урале.

«Спецслужбы установили жительниц Урала, которых мошенники обрабатывают по алгоритму пенсионерок из Асбеста и Каменска-Уральского», — сказал собеседник агентства.

По его словам, обработка ведется силами отдельного тербатальона «Кракен», сформированного из членов «Азова». Источник уточнил, что сейчас силовики ведут профилактические беседы с одной пожилой женщиной в Челябинске и с двумя в Екатеринбурге.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что жителя Ростовской области задержали после того, как он подошел к военкомату с бутылками с зажигательной смесью. Инцидент произошел в городе Морозовск, на Коммунистической улице.

8 ноября сообщалось, что в Архангельской области в отношении мужчины возбудили уголовное дело после сообщений в чате с призывами к односельчанам поджечь здание военкомата.

4 ноября Черемушкинский суд Москвы заключил под домашний арест мужчину за поджог военного комиссариата.

Ранее пьяный россиянин дважды пытался сжечь военкомат.