В Госдуме россиян предупредили о росте цен на такси на фоне кризиса в отрасли

В ближайшее время в России продолжит снижаться количество водителей такси, как и число автомобилей, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. На фоне кризиса в отрасли цены продолжат расти, предупредил он в пресс-центре НСН.

«Сегодня есть вопросы к прибыльности бизнеса такси, поэтому само поголовье такси, как машин, будет сокращаться, – считает Кирьянов. – Поменяются марки машин, какой-то уровень комфорта. Все это будет на фоне определенного роста цен, потому что сегодня цены выросли ощутимо».

Фиксация цен не ожидается, из-за чего они продолжат расти в ближайшие два-три года, добавил депутат. По его словам, бизнес такси сегодня «меняет свою конфигурацию».

Напомним, сервисы такси пожаловались на нехватку автомобилей для обновления своих парков. По их словам, машины при интенсивной эксплуатации выбывают за три года, а заменить их нечем, так как рынок новых бюджетных машин в России на деле перестал существовать.

Россиян ранее предупредили о троекратном росте цен на такси к декабрю.