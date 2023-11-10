Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Чукотке обнаружили ушедшего искать связь капитана потерявшегося Ан-2

На Чукотке нашли живым ушедшего искать связь капитана потерявшегося Ан-2

close
100%
Андрей Сорокин/РИА «Новости»

Капитана найденного на Чукотке самолета Ан-2, который ушел с места происшествия в поисках связи, обнаружили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителя компании «Артель старателей «Полярная».

«Капитана нашли, все в порядке», — рассказал он.

Отмечается, что всех троих находившихся на борту возвращают в артель.

Он также отметил, что участники поисковой операции должны преодолеть около 14 км в пургу.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2, на борту которого было три человека, перестал выходить на связь. Отмечалось, что самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки. В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что самолет перевозил груз.

Позднее губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что самолет был найден. На борту были обнаружены два человека — второй пилот и пассажир. Капитан судна пешком ушел для поиска места связи, к нему отправилась поисковая группа.

Ранее Росавиация возобновила расследование посадки самолета в пшеничном поле.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий