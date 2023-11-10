На Чукотке обнаружили ушедшего искать связь капитана потерявшегося Ан-2

Капитана найденного на Чукотке самолета Ан-2, который ушел с места происшествия в поисках связи, обнаружили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителя компании «Артель старателей «Полярная».

«Капитана нашли, все в порядке», — рассказал он.

Отмечается, что всех троих находившихся на борту возвращают в артель.

Он также отметил, что участники поисковой операции должны преодолеть около 14 км в пургу.

До этого сообщалось, что самолет Ан-2, на борту которого было три человека, перестал выходить на связь. Отмечалось, что самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки. В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что самолет перевозил груз.

Позднее губернатор Чукотки Владислав Кузнецов сообщил, что самолет был найден. На борту были обнаружены два человека — второй пилот и пассажир. Капитан судна пешком ушел для поиска места связи, к нему отправилась поисковая группа.

Ранее Росавиация возобновила расследование посадки самолета в пшеничном поле.