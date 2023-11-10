СБУ пришла с проверкой в собор УПЦ в Житомирской области

Служба безопасности пришла с проверкой в собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской области. Об этом сообщает агентство РБК-Украина в своем Telegram-канале.

«СБУ проверяет храм Московского патриархата в Житомирской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка проходит в Свято-Николаевском соборе в Радомышле.

7 ноября СБУ провела проверки в двух храмах УПЦ в Закарпатской области.

4 ноября Служба безопасности Украины сообщила о подозрении патриарху Русской православной церкви Кириллу. СБУ заявила, что Московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и патриарх один из первых публично поддержал российскую военную операцию. В СБУ добавили, что с начала конфликта на Украине начато 70 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 16 – митрополиты церкви.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) в связи с ее возможным запретом.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.