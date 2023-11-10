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Стало известно, как заразились штаммом коронавируса «пирола» три москвича

Роспотребнадзор: три случая заражения штаммом «пирола» в Москве — завозные

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Depositphotos

В Москве зафиксировали три случая заражения подвидом коронавируса «пирола». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, все случаи инфицирования — завозные. В том числе москвичи заразились в Турции.

До этого в России выявили 10 случаев заражения штаммом COVID-19 «пирола». Согласно информации Поповой, до 3 ноября в России еще не регистрировали данный вариант вируса.

«Семь случаев — в Санкт-Петербурге и три случая — в Москве», — уточнила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, все столичные случаи являются завозными из Турции и Германии, они полностью отработаны.

Новый штамм коронавируса «пирола» не несет серьезную угрозу для здоровья людей, сообщил доктор медицинских наук, член Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский.

По словам собеседника издания, данная разновидность COVID-19 по своим характеристикам напоминает предыдущие варианты вируса. Тем не менее у «пиролы» имеются и свои особенности, подчеркнул академик.

«У него некоторые изменения в структуре, в связи с чем те антитела, которые хорошо действуют на предыдущие штаммы, могут не подавлять этот вирус», — пояснил Покровский.

Он добавил, что в будущем могут возникнуть еще сотни вариантов коронавируса. Поэтому специалист призвал россиян не беспокоиться из-за появления «нового названия».

Ранее россиянам рассказали, когда в стране ожидается пик новой волны коронавируса.

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