Рухнувший под Подольском мост две недели назад перекрывали для ремонта

Обрушившийся мост около деревни Кутьино под Подольском две недели назад перекрывали, чтобы провести косметический ремонт, рассказал местный житель телеканалу «360». По его словам, рабочие в ходе ремонта заделали на конструкции трещины и небольшие ямки.

Еще один местный житель рассказал, что мост имел заметные проседания и вмятины. Если по нему ездили автомобили, то чувствовалось, что конструкция раскачивается, отметил он.

«У моста были неприятные вмятины по обе стороны. Стыки тоже заделали недавно, но стало еще хуже, потому что на них подпрыгивали», — добавил очевидец.

Напомним, мост через реку Пахра обрушился, когда по нему ехал автомобиль Skoda. В результате пострадала водитель машины – 60-летняя женщина. Сообщалось, что она получила травмы груди и ног, а также ушиб головы.

Позже стало известно, что рухнувший мост находился в аварийном состоянии, а его ремонт планировался еще в прошлом году.