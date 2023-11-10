Доберман чуть не откусил голову 12-летней петербурженке

В Петербурге на 12-летнюю девочку набросился доберман, который чуть не откусил ей голову. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 ноября в Выборгском районе города. Агрессивная собака породы доберман набросилась на школьницу и несколько раз укусила ее за голову.

На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики забрали девочку в больницу, где диагностировали у школьницы большое количество открытых ран на голове.

Девочке оказали необходимую помощь и отпустили домой. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает 78. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются. В инциденте разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве школьница захотела погладить собаку и была избита ее хозяйкой.