В Кремле прокомментировали домашний арест следившего за семьей военкора Коца

В ситуации со слежкой за семьей военного корреспондента Александра Коца нужно довериться сотрудникам правоохранительных органов. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал домашний арест обвиняемого в преступлении.

По его словам, российские военкоры рискуют своей жизнью не только на передовой, но и в мирных условиях. Об этом свидетельствует и случившееся с Коцем.

«Враг ведет свою террористическую деятельность не только на передовой, они (военкоры. — «Газета.Ru») все находятся под ударом. Болеем душой за них, наши ведомства помогают им, и здесь важно соблюдать меры предосторожности. Что касается задержания этих лиц (злоумышленников. — «Газета.Ru»), наши правоохранительные органы знают, что они делают. Доверимся им», — заключил Песков.

До этого Леонида Гутарова, обвиняемого в слежке за военкором Александром Коцем, отправили под домашний арест решением Бутырского суда Москвы. Срок домашнего ареста установлен до 7 января.

Следственный комитет России 9 ноября предъявил Гутарову обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В сообщении уточнялось, что обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте Александре Коце. В течение трех дней он вел скрытое наблюдение за его жилищем и под обманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения он передал соучастнику через Telegram.

После задержания у обвиняемого провели обыск. На допросе он признал свою вину.

Ранее экс-чиновник ООН рассказал об угрозах в свой адрес из-за критики Израиля.