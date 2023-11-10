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В Кремле прокомментировали домашний арест следившего за семьей военкора Коца

Песков призвал довериться правоохранителям в ситуации с военкором Коцем

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

В ситуации со слежкой за семьей военного корреспондента Александра Коца нужно довериться сотрудникам правоохранительных органов. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал домашний арест обвиняемого в преступлении.

По его словам, российские военкоры рискуют своей жизнью не только на передовой, но и в мирных условиях. Об этом свидетельствует и случившееся с Коцем.

«Враг ведет свою террористическую деятельность не только на передовой, они (военкоры. — «Газета.Ru») все находятся под ударом. Болеем душой за них, наши ведомства помогают им, и здесь важно соблюдать меры предосторожности. Что касается задержания этих лиц (злоумышленников. — «Газета.Ru»), наши правоохранительные органы знают, что они делают. Доверимся им», — заключил Песков.

До этого Леонида Гутарова, обвиняемого в слежке за военкором Александром Коцем, отправили под домашний арест решением Бутырского суда Москвы. Срок домашнего ареста установлен до 7 января.

Следственный комитет России 9 ноября предъявил Гутарову обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В сообщении уточнялось, что обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте Александре Коце. В течение трех дней он вел скрытое наблюдение за его жилищем и под обманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения он передал соучастнику через Telegram.

После задержания у обвиняемого провели обыск. На допросе он признал свою вину.

Ранее экс-чиновник ООН рассказал об угрозах в свой адрес из-за критики Израиля.

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