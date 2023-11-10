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Оренбургские врачи нашли в желудке ребенка монтажную пену

В Оренбурге врачи достали из желудка ребенка монтажную пену

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Pixabay

В Оренбурге врачи достали из желудка 13-летнего школьника монтажную пену. Об этом сообщает в Telegram-канале ГАУЗ «Областная детская клиническая больница».

По данным учреждения, ребенок обратился с жалобой на боли в животе. Ему провели эндоскопическое обследование, в ходе которого обнаружили, что практически весь желудок пациента занимает инородное тело.

По небольшому фрагменту удалось установить, что инородным телом является полиуретановая монтажная пена. Было принято решение извлечь ее из желудка при помощи операции.

Сейчас ребенок восстанавливается после оперативного вмешательства, которое прошло успешно. Его состояние оценивается как удовлетворительное. О том, как монтажная пена попала в желудок пациента, не сообщается.

Ранее в Саратове врачи спасли ребенка, который наелся монтажной пены.

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