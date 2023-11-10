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Пассажиры авиакомпании Red Wings полдня не могут вылететь в Батуми из Москвы

Пассажиры авиакомпании Red Wings полдня не могут вылететь из Москвы в Батуми

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пассажиры авиакомпании Red Wings несколько часов не могут вылететь из столичного аэропорта Домодедово в грузинский Батуми из-за неисправности самолета. Об этом сообщает Telegram-канал «Свой в Батуми».

«По словам стюардессы, отказал прибор, который помогает лететь через горы», — говорится в публикации.

По информации канала, воздушное судно вылетело из московского аэропорта, но затем снова вернулось обратно, так и не долетев до конечной точки.

Дополнительной информации пока нет.

Некоторое время назад пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщала, что самолет Ан-26, выполнявший рейс Якутск — Саскылах, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности люка шасси. Экипаж самолета сообщил, что не закрылась передняя створка шасси. При этом сама стойка шасси убралась. Из-за неисправности было принято решение о возвращении в аэропорт Якутска.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» увеличит присутствие в сибирском хабе.

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