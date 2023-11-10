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Психологи объяснили россиянам, как вычислить на свидании фальшивую спутницу

Психолог Никитина: подставные девушки ведут себя на свидании как влюбленные

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Shutterstock

Недавно в России задержали членов ОПГ, которые под видом любовных встреч заманивали мужчин в подставные кафе и рестораны, а затем «разводили» на крупные суммы. Злоумышленниками в подобных схемах могут выступать и мужчины, отмечает врач-психотерапевт, семейный системный психолог и сексолог Лариса Никитина. Главной уловкой мошенников при таких обманах является внешность, отметила она в беседе с телеканалом «360».

«Такие девушки, например, очень хорошо выглядят и обычно ведут себя так, будто запали на потенциальную жертву», — отмечает Никитина.

Нельзя соглашаться на поход в ресторан, если на нем нет вывески. Также не стоит соглашаться на заведение с завышенным средним чеком, так как обычные девушки вряд ли выберут такой ресторан для первого свидания, отмечает психолог.

«Самый главный совет — выбирайте правильные и адекватные места для встреч, — подчеркнула Никитина. — А если девушка начинает заказывать слишком много дорогой еды, которая в нее явно не влезет, надо обязательно сделать выводы. Уважающая себя женщина при первой встрече не будет ставить мужчину в неловкое положение».

На «лжесвидании» девушка быстро начинает «строить глазки» мужчине (или мужчина – состоятельной женщине), улыбаться и играть в заинтересованность. В результате жертва быстро теряет бдительность, считает психолог. В реальной жизни любви с первого взгляда чаще всего не случается, подчеркнула она.

«Когда при первой встрече женщина смотрит на мужчину с открытым ртом, готова уже выйти за него замуж и родить детей, опять-таки стоит задуматься, что с ней не так», — посоветовала специалист.

Напомним, похожие случаи мошенничества в Москве расследовались в мае. Тогда ОПГ обманывала мужчин на свиданиях в подставных кафе, используя сайты знакомств. После свидания мужчинам приносили счет с огромными суммами.

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