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Россияне прибывают на КПП «Рафах» для эвакуации из сектора Газа

РИА Новости: 80 россиян прибывают на КПП «Рафах» для эвакуации из сектора Газа

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Россияне прибывают на КПП «Рафах» на границе Газы, Израиля и Египта для эвакуации из палестинского анклава. Об этом сообщает с места РИА Новости.

К настоящему моменту запрос об эвакуации был одобрен властями Израиля только для 80 россиян, при том, что число желающих достигает 600.

До этого официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москву «шокировали» слова посла Израиля в РФ Александра Бена Цви, что на согласование списка граждан России на эвакуацию из сектора Газа может уйти до двух недель.

26 октября израильский посол рассказал о мобилизации россиян с двойным гражданством.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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Война в Израиле
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