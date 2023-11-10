Четвероклассник выпрыгнул из окна, когда учительница нашла у него электронную сигарету

В Новомичуринске Рязанской области ученик четвертого класса выпрыгнул из окна во время урока. Об этом сообщает Ya62.ru со ссылкой на очевидца инцидента.

Школьник спрыгнул с третьего этажа после того, как учительница нашла у него и отобрала электронную сигарету. Педагог якобы пообещала рассказать о вредной привычке ребенка его родителям. Мальчик умолял женщину не делать этого, заплакал и выпрыгнул из окна.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Рязанской области, сейчас пострадавший находится на лечении в ОДКБ.

«По сообщению врачей, у него нет серьезных травм», — написала Анжелика Евдокимова.

Проверку в связи с инцидентом начали в Следкоме, оценку ситуации также дадут в региональном Министерстве образования.

Ранее российский подросток 12 раз выстрелил в сверстника из-за дорогого вейпа.