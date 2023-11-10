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Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь в Египет

МЧС: спецборт министерства доставил 25 тонн гуманитарной помощи в Египет

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МЧС РФ

Специальный борт МЧС Российской Федерации доставил 25 тонн гуманитарной помощи в Египет для жителей сектора Газа. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Гуманитарный груз передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, далее помощь будет направлена жителям сектора Газа», — говорится в публикации.

5 ноября два российских самолета Ил-76 доставили в Египет гуманитарную помощь для населения сектора Газа. Спецборта МЧС приземлились в египетском Эль-Арише, куда доставили 60 тонн гуманитарного груза. В состав помощи вошли продукты питания, подушки матрасы, а также средства личной гигиены.

3 ноября пресс-служба МЧС России сообщала, что два самолета Ил-76 были направлены с 28 тоннами гуманитарной помощи для гражданского населения сектора Газа.

До этого МЧС России доставило для сектора Газа 27 тонн продуктов питания.

Ранее в Кремле оценили сравнения ситуации в секторе Газа с блокадой Ленинграда.

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