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Россиянам рассказали о пользе и недостатках спортивной ходьбы

ОСН: спортивная ходьба улучшает работу сердца и органов дыхания

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Спортивная ходьба, по мнению некоторых специалистов, полезнее бега. Этот вид спорта хорошо влияет на работу сердца, дыхательных органов. При этом для позитивного эффекта достаточно заниматься по 30 минут в день, выяснила Общественная Служба Новостей.

Спортивная ходьба отличается от обычной тем, что во время занятий человек передвигается быстрее, делая порядка 200 шагов в минуту. Длина шагов в среднем составляет 100-120 см, в то время как длина обычного шага – около 30-40 см.

Регулярные занятия влияют на сердце – стабилизируют работу миокарда, повышают его сократительную способность. Легкие во время тренировок быстрее выводят продукты обмена, кровь обогащается кислородом.

Кроме того, укрепляются мышцы ног, бедер, плеч, спины, рук, укрепляется нервная система, повышается настроение, тело держится в тонусе.

Спортивная ходьба считается одним из самых менее травматичных видов спорта, при этом она не требует затрат на абонемент и личного тренера. Из минусов специалисты называют необходимость приобрести специальную обувь и найти оборудованную площадку для занятий.

Напомним, что также, по мнению ревматологов, спортивная ходьба может уменьшить боли и износ хряща у людей старше 50 лет, страдающих остеоартритом коленного сустава.

Специалисты рекомендуют отказаться от употребления кофе, чая и других напитков, содержащих кофеин, перед занятиями спортом, так как они повышают уровень сахара и инсулина в крови.

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