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Ученый рассказал россиянам, можно ли доверять натуропатам

Профессор Гельфанд рассказал о методах натуропатов

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Любой вид натуропатии – это шарлатанство, доверять «специалистам» этой области нельзя, заявил доктор биологических наук, член Европейской академии, профессор, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий Михаил Гельфанд. Все не прошедшие клинических исследований методы являются шарлатанством, относиться к ним нужно скептически, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Я к любому шарлатанству отношусь строго отрицательно. Гомеопатия, натуропатия, остеопатия», — подчеркнул ученый.

Нельзя обсуждать эффективность препаратов и настоев без проведения клинических испытаний, подчеркнул Гельфанд. при этом он напомнил, что в клинической медицине тоже используются натуральные ингредиенты. К примеру, хинин — основной алкалоид коры хинного дерева с сильным горьким вкусом, которым лечат малярию. А из растения артемзия делают действенный антипаразитарный препарат артемизин.

«Но все эти растения прошли нормальные клинические испытания и имеют доказанную эффективность», — подчеркнул профессор.

Он добавил, что многие растения могут обладать целебными свойствами, главное знать меру, не «обливаться мочой и не прикладывать капустный лист».

Напомним, ученые уличили гомеопатов в искажении результатов исследований. Публикуемые результаты исследований часто не совпадают с настоящими. Кроме того, они зачастую не регистрируют исследования препаратов заранее, а потом публикуют лишь те результаты, которые якобы подтверждают пользу, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Германии ранее мужчина пострадал от поражения нервной системы из-за гомеопатического препарата и попал в больницу.

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