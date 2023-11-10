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Мэр Москвы рассказал о модернизации службы лучевой диагностики в столице

Собянин: искусственный интеллект анализирует 90% флюорографий в Москве

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mos.ru

Искусственный интеллект помог московским врачам проанализировать более 11 млн исследований с 2020 года, сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Начиная с 2011 г. лучевая диагностика в Москве прошла огромный путь – количество проводимых исследований и возможности рентгенологов по анализу снимков увеличились в разы. Если раньше врачебного заключения по снимку приходилось ждать больше суток, то сейчас скорость подготовки протокола сократилась до 1 часа», — отметил Собянин.

По его словам, модернизация службы лучевой диагностики началась в Москве с обновления и дооснащения материально-технической базы и замены устаревшего аналогового оборудования.

«Сегодня более 90% оборудования для проведения лучевой диагностики - цифровое, это свыше 2,3 тыс. единиц техники. Современные диагностические системы входят в стандарт оснащения не только стационаров, но и городских поликлиник», — заявил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что цифровизация и централизация службы лучевой диагностики в Москве позволила начать научный эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику.

«Сегодня в работе лучевой службы используется свыше 50 сервисов, работающих на основе технологии компьютерного зрения. Искусственный интеллект анализирует 90% флюорографий, 75% КТ грудной клетки, 67% КТ головного мозга, 55% рентгенографий органов грудной клетки и умеет распознавать признаки более чем 20 заболеваний», — отметил мэр.

Кроме того, Собянин сообщил, что в столице тестируется использование комплексных сервисов ИИ, которые умеют распознавать на одном снимке признаки сразу нескольких патологий.

«Активно работают уже шесть таких комплексов. Они способны выявить на компьютерной томограмме грудной клетки до десяти патологий. Также сегодня мы тестируем новую модель работы компьютерного зрения – автономный (без участия человека) анализ отдельных видов двухмерных снимков, где на профилактических исследованиях не обнаружено ни малейших признаков патологии», — отметил Собянин.

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