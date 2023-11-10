Учительница из Подмосковья подралась с ученицей и ее матерью на глазах у школьников

В Дмитровском округе Подмосковья учительница и мать ученицы подрались в школе. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «ЧП Дмитров».

Инцидент произошел 9 ноября в школе имени Крупской в Деденево. К 52-летней учительнице математики пришла на разговор мать ученицы из шестого класса. Родительница потребовала присутствия директора и одноклассников своей дочери, но педагог отказала в этом женщине и попыталась выставить ее из кабинета силой.

Как пишет канал, побеседовать с учительницей мать захотела после конфликта той с ее ребенком. Девочка-подросток якобы нахамила педагогу, и женщина оскорбила ее в ответ. В драке взрослых также приняла участие старшая сестра школьницы. Она била преподавателя по голове кулаком, материлась, а после заявила потерпевшей, что та «уедет в Хохлостан». По некоторым данным, женщина родилась в Украине.

Чуть позже учительница обратилась в полицию и оставила заявление на мать и дочь. Родственницы выдрали у педагога клоки волос, медики также зафиксировали у пострадавшей ушибы и гематомы.

В прокуратуре Московской области рассказали, что уже начали проверку по факту произошедшего. Сотрудники ведомства также контролируют ход проверки со стороны территориального отдела полиции.

Ранее ученик избил педагога после требования спрятать принесенный в школу флаг Палестины.