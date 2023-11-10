Врач рассказал, по каким признакам можно определить наличие камней в почках

Сильная боль в пояснице, рвота и появление крови в моче могут быть признаками появления камней в почках. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По его словам, самым явным признаком является почечная колика.

«Это одна из самых сильных болей. Поясница болит так, что у человека начинается рвота и он «на стену лезет». Возникает все это внезапно. Сутки-двое человек может быть в таком состоянии, если раньше доктор не спасет», — сказал врач.

Кровь в моче может появляться из-за того, что мелкие камни могут царапать стенки организма, уточнил специалист. Хухрев также добавил, что определить наличие камней в почках можно с помощью ультразвукового исследования.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что регулярное употребление воды из чайника, в котором образовалась накипь, приведет к проблемам с почками. Она пояснила, что если долго не очищать чайник от накипи, то частицы минеральных отложений будут попадать в питьевую кипяченую воду, соли кальция и магния из накипи создадут дополнительную нагрузку на мочевыделительную систему.

Ранее был назван продукт, повышающий риск образования камней в почках.