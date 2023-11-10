В Якутии самолет с пассажирами вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолет Ан-26, выполнявший рейс Якутск – Саскылах, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности люка шасси. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Экипаж самолета сообщил, что не закрылась передняя створка шасси. При этом сама стойка шасси убралась. Из-за неисправности было принято решение о возвращении в аэропорт Якутска.

На борту было 28 пассажиров, никто не пострадал. Якутская транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Для пассажиров готовят резервное воздушное судно.

До этого самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь. Самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки. На поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8. Однако из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный экипаж отозвали.

Ранее Росавиация возобновила расследование посадки самолета в пшеничном поле.