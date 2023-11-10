Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Якутии самолет с пассажирами вернулся в аэропорт из-за неисправности

В Якутии Ан-26 с 28 пассажирами вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Самолет Ан-26, выполнявший рейс Якутск – Саскылах, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности люка шасси. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Экипаж самолета сообщил, что не закрылась передняя створка шасси. При этом сама стойка шасси убралась. Из-за неисправности было принято решение о возвращении в аэропорт Якутска.

На борту было 28 пассажиров, никто не пострадал. Якутская транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Для пассажиров готовят резервное воздушное судно.

До этого самолет Ан-2, на борту которого три человека, перестал выходить на связь. Самолет принадлежит компании «Стриж Авиа». Он вылетел в 1:40 мск по маршруту Певек — АС Полярный — Певек и не вышел на связь по времени планируемой посадки. На поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8. Однако из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный экипаж отозвали.

Ранее Росавиация возобновила расследование посадки самолета в пшеничном поле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий