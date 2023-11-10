Губернатор Белгородской области назвал число прилетов со стороны ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 36 боеприпасов, с беспилотных летательных аппаратов были сброшены два взрывных устройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка и хуторе Варишкин сброшено по одному взрывному устройству с беспилотников», — написал он.

По словам губернатора, в результате инцидентов ни в одном из населенных пунктов никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Гладков отметил, что в Волоконовском районе 10 ноября под минометный обстрел попала окраина хутора Старый, зафиксировано четыре прилета. В Шебекинском округе по населенному пункту Новая Таволжанка Вооруженные силы Украины выпустили 5 минометных снарядов и 2 снаряда из гранатомета СПГ-9 «Копье», по хутору Панков — 5 минометных снарядов.

«Пострадавших и разрушений нет», — заверил губернатор.

До этого Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ в течение суток выпустили около 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по населенным пунктам Валуйского округа.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.