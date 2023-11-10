В Москве и Петербурге откроются новые виды складов

«Яндекс Лавка» планирует открыть в Москве и Санкт-Петербурге новый формат складов – даркмоллы, сообщает пресс-служба Яндекса.

Даркмоллы – это большие дарксторы (формат склада с товарами для формирования онлайн-заказов и дальнейшей отправки в доставку) площадью до 500 кв. м. с увеличенным ассортиментом.

На данный момент в Москве уже работает более 30 даркмоллов.

Увеличение площади складов позволит сервису расширить ассортимент до 6 тыс. товаров, благодаря чему «Яндекс Лавка» сможет закрывать больше потребностей покупателей.

Ассортимент даркмолла напоминает универсальный магазин. В даркмоллах покупатель может заказать продукты, приготовленную горячую еду и хлеб, свежую рыбу, овощи и фрукты, электронику, а также получить посылки с «Яндекс Маркета».

Ранее Яндекс запустил тестовую версию модели. Тогда в Москве открыли 4 даркмолла «Лавки». Результаты теста показали, что большой ассортимент растит лояльность и частоту покупок. В среднем покупатели совершают на 15% больше заказов в даркмоллах.

Также в Яндексе отметили, что даркмоллы быстрее окупаются и увеличивают GMV (общий объем оборота товаров) на кв. м.

«Согласно финансовым результатам третьего квартала, «Яндекс Лавка» в России сохраняет положительную юнит-экономику (на уровне двузначных процентов от GMV) и на протяжении нескольких кварталов подряд показывает положительную скорр. EBITDA», — говорится в сообщении Яндекса.

В 2024 году Яндекс планирует открыть первые большие склады в Санкт-Петербурге, а в будущем «Лавка» переведет в даркмоллы до половины помещений в столицах.