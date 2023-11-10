В Виннице загорелся склад стройматериалов

В украинском городе Винница на складе стройматериалов произошел крупный пожар. Об этом сообщило региональное отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, огонь охватил ангары с ламинатом. Причины инцидента не озвучили. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

На место инцидента прибыли 43 спасателя с 12 единицами специальной техники. Огонь вскоре удалось локализовать, отметили в ведомстве.

До этого в Подмосковье загорелось крупное здание с палетами на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Инцидент случился в селе Кишкино. По данным ведомства, возгорание произошло на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Внутри здания находилось большое количество деревянных палет.

На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Специалистам удалось локализовать пожар и впоследствии ликвидировать его. По предварительной информации, во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в Ростове-на-Дону загорелся особняк, возведенный в 1914 году.