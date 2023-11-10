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На КПП «Рафах» подтвердили эвакуацию россиян в пятницу

На КПП «Рафах» подтвердили РИА Новости информацию об эвакуации 85 россиян

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Представитель контрольно-пропускного пункта «Рафах» подтвердил РИА Новости информацию об эвакуации из сектора Газа в пятницу, 10 ноября, первых 85 россиян.

«594 человека, имеющих иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП «Рафах», среди них 85 человек, имеющих российское гражданство», — сказал он.

Уточняется, что всем эвакуируемым необходимо прибыть к КПП в семь утра.

10 ноября информационный портал Rafah Online, ссылаясь на список Управления погранпереходов сектора Газа, сообщал, что первые 85 россиян, проживающих в регионе, в пятницу покинут территорию через КПП «Рафах».

До этого официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что около 300 несовершеннолетних граждан России числятся в списках на эвакуацию из сектора Газа.

8 ноября стало известно, что боевики палестинского движения ХАМАС не препятствуют выезду из сектора Газа иностранцев, но составляют списки на эвакуацию США и Израиль.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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