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Индонезийская больница в секторе Газа закроется из-за нехватки топлива

ANTARA: индонезийская больница в Газе перестанет работать из-за нехватки топлива

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Mohammed Al-Masri /Reuters

Индонезийская больница в секторе Газа перестанет работать из-за нехватки топлива, запасы которого невозможно пополнить под израильскими обстрелами. Об этом со ссылкой на директора медицинского учреждения Атефа аль-Кахута сообщает агентство ANTARA, передает РИА Новости.

«(Сейчас. — «Газета.Ru») в индонезийской больнице осталось 1100 литров дизельного топлива, и этого хватит только на один день», — сказал он.

Директор также отметил, что в пятницу медучреждение перестанет работать, если не получит новых источников топлива.

Волонтер индонезийской больницы Фикри Рофиул Хак заявил, что гуманитарная помощь так и не смогла попасть в северный район сектора Газа, где находится медорганизация.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что Израиль начнет проводить ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа.

До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что почти половина из 36 больниц сектора Газа не работают из-за продолжающихся атак со стороны израильских военных и нехватки топлива.

31 октября в МВД Газы сообщали, что ни капли топлива не поступило с момента эскалации. Также отмечалось, что авиаудары и массированные бомбардировки нанесли ущерб инфраструктуре, соединяющей север и юг Газы, что препятствует получению гуманитарных грузов.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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