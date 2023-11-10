Российский корабль подал сигнал бедствия у Сахалина

Корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Капитан танкера уточнил, что корабль сел на мель, повреждений нет.

Также отмечается, что никому из десяти членов экипажа не понадобилась медицинская помощью. Судно с 700 тоннами топлива приписано к порту Владивостока.

21 октября «Паром-4», перевозивший людей и автомобили, сел на мель днем в районе поселка Нижний Бестях на реке Лена в Якутии. Пассажиры жаловались, что вынуждены сидеть в машинах без еды и воды, и грозили потребовать возврата денег за доставленные неудобства.

Позже сообщалось, что пассажиры парома ожидали помощи в течение шести часов. На видео, опубликованных СМИ, судно пытались вытянуть с помощью буксира, однако все попытки были безуспешны.

До этого в Мурманском морском спасательно-координационном центре заявляли, что грузовое судно «Александр Гусев», по предварительным данным, село на мель в Баренцевом море недалеко от города Мурманска.

Ранее спасательное судно прибыло на помощь севшему на мель у берегов Сахалина сухогрузу KC Hadong.