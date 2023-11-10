Посольство Израиля: журналист АР снимал пикап с похищенной ХАМАС немкой Лук

Журналист Али Махмуд, работающий в информационном агентстве Associated Press (AP), снял фотографии пикапа, на котором находилось тело похищенной гражданки Германии Шани Лук, удерживаемой ХАМАС, пишет РИА Новости. Эта история стала широко известна после видеообращения матери Шани, которое привлекло внимание международных СМИ.

В четверг посольство Израиля в Германии сообщило о направлении срочного письма руководителям региональных бюро AP, Рейтер, CNN и The New York Times с требованием разъяснить, почему их фотожурналисты находились рядом с ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября и фиксировали происходящее.

После этого посольство Израиля в Германии опубликовало информацию о нескольких журналистах, работавших на мировые СМИ и присутствовавших вместе с отрядами ХАМАС во время атаки на Израиль. В сообщении посольства упоминается фотография, сделанная Али Махмудом из Associated Press, на которой запечатлен пикап с телом Шани Лук, имевшей гражданство Германии и Израиля. Она была жестоко убита террористами ХАМАС и выставлена напоказ в секторе Газа.

История 22-летней Шани Лук привлекла внимание мировых СМИ после того, как ее мать опознала дочь на видеокадрах, опубликованных ХАМАС, благодаря татуировке, и записала видеообращение. На записи видно, как бойцы ХАМАС держат девушку лицом вниз в багажнике пикапа с неестественно вывернутыми ногами. После этого Шани была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа. В своем видеообращении мать Шани обратилась к властям Германии с требованием «не спорить об ответственности», а «вытащить» девушку из сектора Газа и вернуть ее домой.

Позднее мать Шани Лук сообщила о гибели дочери, а президент Ицхак Герцог в интервью немецкому телеканалу Welt подтвердил эту информацию, упомянув, что девушка была обезглавлена.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.