Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У россиянина с подозрением на туберкулез нашли в легких еловую ветку

В Тюмени врачи спасли мужчину с еловой веткой в легких

close
100%
Здравоохранение Тюменской области/VK

Врачи Областного клинического фтизиопульмонологического центра в Тюмени прооперировали 20-летнего мужчину с еловой веткой в легких. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава Тюменской области.

Молодой человек обратился к врачам с жалобами на боли в груди. Обследование показало, что у него есть изменения в правом легком. С подозрением на туберкулез мужчину направили в профильную больницу. Там ему назначили диагностическую операцию, на которой в плевральной области обнаружили инородное тело.

«Это была еловая веточка. Такой случай в нашей практике впервые», — поделился хирург, заведующий туберкулезным легочно-хирургическим отделением больницы Александр Миронов.

Пациент объяснил, как ветка попала в легкое. По его словам, во время утренней пробежки в парке он взял в рот хвоинки и случайно вдохнул их. Мужчина решил, что проглотил ветку, но, как выяснилось позже, он ошибся, и ветка попала в легкое.

Ранее в Тюменской области врачи извлекли из горла ребенка металлическую деталь от конструктора.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий