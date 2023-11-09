У россиянина с подозрением на туберкулез нашли в легких еловую ветку

Врачи Областного клинического фтизиопульмонологического центра в Тюмени прооперировали 20-летнего мужчину с еловой веткой в легких. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава Тюменской области.

Молодой человек обратился к врачам с жалобами на боли в груди. Обследование показало, что у него есть изменения в правом легком. С подозрением на туберкулез мужчину направили в профильную больницу. Там ему назначили диагностическую операцию, на которой в плевральной области обнаружили инородное тело.

«Это была еловая веточка. Такой случай в нашей практике впервые», — поделился хирург, заведующий туберкулезным легочно-хирургическим отделением больницы Александр Миронов.

Пациент объяснил, как ветка попала в легкое. По его словам, во время утренней пробежки в парке он взял в рот хвоинки и случайно вдохнул их. Мужчина решил, что проглотил ветку, но, как выяснилось позже, он ошибся, и ветка попала в легкое.

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