В Татарстане заключенный украинец назвал «москалем» сотрудника ФСИН и получил штраф

В Татарстане заключенный украинец назвал сотрудника ФСИН «поганым москалем» и получил штраф в 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, заключенный украинец во время стандартной процедуры обыска назвал одного из проверяющих «поганым москалем». За это приговоренный к 12 годам колонии за причастность к преступной организации, сбыт наркотиков и применение насилия к сотруднику ФСИН 29-летний мужчина получил штраф, который необходимо выплатить в течение 60 дней.

До этого мэр Львова Андрей Садовой пожаловался на «недостаточную русофобию» из-за жалоб на свои сообщения в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (компания-владелец Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана экстремистской организацией), где он использовал слово «москаль».

Ранее у украинца, изнасиловавшего 8-летнюю девочку, нашли схрон с боеприпасами.