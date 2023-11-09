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Львова-Белова ответила, есть ли данные по российским детям в Газе

Львова-Белова сообщила, что не располагает данными о российских детях в Газе

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Россия не располагает сведениями о нахождении в Газе детей с гражданством РФ. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, сообщает РИА Новости.

При этом, по словам омбудсмена, российские власти готовы подключиться к этой теме и уже заявили о желании гуманитарно поддержать и помочь в реабилитации детей. Львова-Белова напомнила об опыте России с детьми Донбасса и адаптационных лагерях.

«Мы на низком старте и как только получим запрос, либо узнаем, что есть дети с российским гражданством и требуется помощь, то мы сразу будем подключаться», — заключила она.

9 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова к эвакуации из сектора Газа соотечественников и граждан других стран, обратившихся за помощью к нашей стране. Она также добавила, что Москва не понимает, почему процесс эвакуации россиян из сектора Газа до сих пор не разблокирован, несмотря на усилия РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне посол Израиля в Москве Александр Бен Цви пояснил, что процесс согласования списков для эвакуации граждан Российской Федерации из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах», расположенный на границе палестинского анклава и Египта, может занять около двух недель.

Ранее в Израиле ответили генсеку ООН на слова о «кладбище детей» в Газе.

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