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Главу одного из районов Ростовской области арестовали

Суд арестовал главу района Ростовской области Сидорова по делу о взятке

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В объединенной пресс-службе судов Ростовской области заявили, что Зерноградский районный суд арестовал на два месяца главу администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что по постановлению суда было удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сидорова.

По данным следствия, чиновник подозревается в получении взятки в размере более 176 тыс. рублей от бизнесмена за общее покровительство.

Сидоров останется под арестом до 7 января 2024 года, говорится в публикации.

До этого стало известно, что уголовное дело возбуждено против депутата заксобрания Красноярского края по факту получения взятки должностным лицом в особо крупном размере.

1 ноября в Красноярске за вымогательство взятки задержан депутат местного законодательного собрания от ЛДПР Александр Глисков.

В этот же день депутаты Госдумы проголосовали за лишение мандатов своих коллег Василия Власова и Вадима Белоусова. Первый представляет партию ЛДПР, а второй является членом партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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