Хозяйка подмосковной зообазы отреагировала на публикацию фото больных животных

После публикации фотографий животных с зообазы «Мечта» в Подмосковье разгорелся скандал. На снимках запечатлены свинья и волк, причем видно, что оба животных серьезно больны, а свинья при этом находится «по морду в воде». Управляющая зообазой Дарья Ходателева пожаловалась, что такие вещи «выбивают из колеи», и рассказала в беседе с телеканалом «360», что не может вылечить животных.

По словам Ходателевой, у свиньи есть хроническое заболевание прямой кишки, а у волка – дерматомикоз, грибковое заболевание, из-за которого зверь «раздирает себя».

«Если честно, нас все это выбило из колеи, потому что мы не избавляемся от животных, мы даем шанс, лечим», — добавила она, пояснив, что дикого волка лечить сложно, так как укол ему сделать невозможно без наркоза, а каждый день делать наркоз нельзя.

Пероральные препараты, по словам управляющей базой, волку давать тоже непросто, плюс они не помогают. По этой причине управляющая заявила, что не возражает отдать волка, чтобы его вылечили. Помочь с его лечением, по ее словам, вызвались специалисты реабилитационного центра из Волоколамска.

Ходателева заявила, что готова к проверкам, в том числе прокуратуры, но добавила, что все это не поможет животным.

В Дагестане ранее спасли медвежонка, которого хотели использовать в фотобизнесе, а после — продать в ресторан. Его перевезли в волгоградский зооцентр «Дино» и назвали Бурушка.