Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хозяйка подмосковной зообазы отреагировала на публикацию фото больных животных

Управляющая зообазой «Мечта» Ходателева пожаловалась на болезни животных

close
100%
Depositphotos

После публикации фотографий животных с зообазы «Мечта» в Подмосковье разгорелся скандал. На снимках запечатлены свинья и волк, причем видно, что оба животных серьезно больны, а свинья при этом находится «по морду в воде». Управляющая зообазой Дарья Ходателева пожаловалась, что такие вещи «выбивают из колеи», и рассказала в беседе с телеканалом «360», что не может вылечить животных.

По словам Ходателевой, у свиньи есть хроническое заболевание прямой кишки, а у волка – дерматомикоз, грибковое заболевание, из-за которого зверь «раздирает себя».

«Если честно, нас все это выбило из колеи, потому что мы не избавляемся от животных, мы даем шанс, лечим», — добавила она, пояснив, что дикого волка лечить сложно, так как укол ему сделать невозможно без наркоза, а каждый день делать наркоз нельзя.

Пероральные препараты, по словам управляющей базой, волку давать тоже непросто, плюс они не помогают. По этой причине управляющая заявила, что не возражает отдать волка, чтобы его вылечили. Помочь с его лечением, по ее словам, вызвались специалисты реабилитационного центра из Волоколамска.

Ходателева заявила, что готова к проверкам, в том числе прокуратуры, но добавила, что все это не поможет животным.

В Дагестане ранее спасли медвежонка, которого хотели использовать в фотобизнесе, а после — продать в ресторан. Его перевезли в волгоградский зооцентр «Дино» и назвали Бурушка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий