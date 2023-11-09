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Жители Подмосковья стали чаще оформлять медсправки онлайн

Более 130 тыс. медсправок оформили жители Подмосковья онлайн с начала года

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Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» реализована услуга получения ряда медицинских справок онлайн. Оформить их можно на региональном портале Госуслуг «Здоровье», уже оформлено более 130 тыс. справок онлайн, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Информатизация сферы здравоохранения позволяет перевести ряд услуг в онлайн-формат. В частности, больше не надо приходить в поликлинику за справкой, можно оформить ее в несколько кликов и получить готовый документ в электронном виде. Медсправка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг «Здоровье». Всего с начала года онлайн оформлено уже более 130 тыс. медицинских справок», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

В настоящий момент такая возможность доступна для 9 видов справок. Это справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, справка для детского лагеря - 079/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, детского лагеря, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале Госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

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