Россиянам дали советы, которые помогут легко просыпаться по утрам

В осенне-зимний период людям может быть сложнее просыпаться по утрам из-за недостатка солнечного света. О том, как сделать так, чтобы легко просыпаться бодрым и отдохнувшим, Pravda.Ru рассказал сооснователь сети оздоровительных фитнес-клубов «А ну-ка, девушки!», ментор по улучшению качества жизни активных людей и предпринимателей Алексей Жидкин.

Так, эксперт советует ложиться спать до 23:00 и стараться вести активный образ жизни, чтобы сделать сон качественным. Кроме того, перед сном лучше отказаться от еды, особенно от сладкого. Также специалист советует меньше думать перед засыпанием, потому что мозговая активность вредит этому процессу.

«Еще один секрет бодрого утра заключается в наличии у человека цели, мечты, к которой он стремится. Если человека что-то зажигает, есть какое-то интересное дело, хобби, которое ему приносит радость, перспективу, развитие, деньги на мечту в конце концов, жизнь его становится более содержательной и наполненной яркими красками. Конечно, в этом случае подъем будет более легким даже в непогожий серый осенний день», — заключил Жидкин.

Накануне стало известно, что здоровый сон, правильное питание и воздействие дневного света могут эффективно снять осеннюю усталость и улучшить настроение.

Ранее сообщалось, что крепкий сон спас жизнь россиянке, которая лежала на железнодорожных путях.