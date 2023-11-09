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В бюджете Петербурга планируют учесть средства на ремонт учреждений здравоохранения

Депутат Романов: Петербург должен поддерживать госпиталь для ветеранов войн

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Пресс-служба Михаила Романова

Здания здравоохранения в Невском и Центральном районах Санкт-Петербурга необходимо поддерживать в рабочем состоянии, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов в своем обращении к председателю законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Бельскому.

«Речь идет о важнейших объектах здравоохранения Санкт-Петербурга. Мы понимаем, какое значение имеет Госпиталь для ветеранов войн – это госпиталь героев, и город обязан поддерживать его в достойном рабочем состоянии. Что касается легендарной Снегиревки, то ее здание – это объект культурного наследия, там необходим не просто ремонт, а реставрационные работы», — отметил Романов.

В рамках переговоров Михаила Романова и Александра Бельского была достигнута договоренность о поддержке заявки СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф.Снегирева», который попросил 100 млн рублей на капитальный реставрационный ремонт «Летнего флигеля», и заявки СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» - медицинское учреждение получит почти 88,5 млн на капитальный ремонт 3-его хирургического отделения.

Также депутат выразил благодарность Бельскому и депутатам заксобрания за совместное сотрудничество на благо жителей Санкт-Петербурга.

Напомним, за основу проект городского бюджета на ближайшие три года был принят депутатами законодательного собрания Санкт-Петербурга 31 октября. Сейчас законопроект находится на стадии рассмотрения во втором чтении.

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