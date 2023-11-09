Церковь из Петербурга будет судиться с блогером из-за «огульных обвинений в чужих грехах»

Лютеранская церковь Святой Анны (Анненкирхе) в Санкт-Петербурге подала в суд на блогера Вадима Егорова из-за ролика на YouTube. Там он назвал церковь «сепаратистским клубком» и «антироссийским проектом». Настоятель Анненкирхе Евгений Раскатов заявил «Газете.Ru», что церковь периодически пытаются связать с движением «Свободная Ингрия», путая названия. К сепаратистам организация отношения не имеет, заверил он.

«Мы, как община, входим в состав централизованной религиозной организации, которая называется «Евангелическо-лютеранская Церкви Ингрии». Но Ингрия в данном случае просто топоним. Точно такой же топоним использует сепаратистское движение «Свободная Ингрия», к которому мы не имеем отношения. Но люди, не разобравшись, огульно обвиняют нас в чужих грехах. Мы не согласны вообще ни с чем. Что он нас обвиняет в сепаратизме, что мы хотим отделиться от России, что Анненкирхе — это антироссийский проект. Все это звучит как бред. Время от времени нас анонимно кто-то где то пытается связать с какими-то сепаратистскими движениями. Для этого поводов никаких нет», — сказал Раскатов.

Заявление на Егорова было подано по статье ГК РФ 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Раскатов объяснил, что таким образом церковь хочет поставить точку в обвинениях в сепаратизме и напомнить, чтобы «люди следили за языком».

«Я считаю, что мы несем действительно большое служение для города, являемся новой достопримечательностью. Губернатор Беглов нас хвалил, из Администрации президента к нам регулярно похвалы приходят. Мне кажется, мы делаем действительно большое и заметное служение для Петербурга. При этом получать такие порции откровенной лжи в свой адрес неприятно, и не хотелось бы, чтобы это повторялось. У ролика [Егорова] 800 просмотров, не так много людей его увидели. Я его увидел, потому что мне его прислали. Но своими действиями мы хотим просто дать понять, что, пожалуйста, больше так не делайте. Следите за языком и нас так не обзывайте, потому что к этому мы не имеем никакого отношения», — подчеркнул настоятель.

Раскатов добавил, что с самим Егоровым церковь связываться не намерена. Он также отверг возможность записать совместный просветительский ролик с блогером: «Тут дело не в Вадиме Егорове. Ну что мы будем заниматься глупостями? Пусть «Википедию» откроет и почитает. Это же дело двух минут. Наоборот мы сейчас просветим его и значительно большее количество людей через суд с ним».

Лютеранская церковь Святой Анны (Анненкирхе) в своем нынешнем здании была построена в Санкт-Петербурге в 1770-х годах. В советское время храм использовался в качестве кинотеатра. В 2002 году церковь сгорела, в 2010-х службы возобновились в частично восстановленном здании.

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